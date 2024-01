Arbeitsniederlegung am Freitag So wirkt sich der Rheinbahn-Streik auf Hilden und Haan aus

In Hilden fahren am Freitag nur zwei, in Haan keine Buslinien mehr. Nicht betroffen vom Rheinbahn-Streik sollen die Zugverbindungen sein.

31.01.2024 , 15:46 Uhr

Am Freitag wird die Rheinbahn bestreikt. Das hat auch massive Auswirkungen auf Hilden und Haan. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Freitag, 2. Februar, hat auch Auswirkungen auf Hilden und Haan. Wie die Rheinbahn am Mittwoch erklärte, betrifft die Arbeitsniederlegung ihr gesamtes Netz, also auch den Kreis Mettmann. Darüber hinaus bleiben die Service-Center ebenfalls geschlossen, hieß es weiter. Der Streik beginne um 3 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Millionen Menschen betroffen – Freitag fahren fast keine Busse und Bahnen Verdi kündigt Streik an Millionen Menschen betroffen – Freitag fahren fast keine Busse und Bahnen „Trotz Streik versucht die Rheinbahn, auf einigen Buslinien Fahrten möglich zu machen. Fremd- und Tochterunternehmen, die auch sonst im Auftrag der Rheinbahn im Einsatz sind, könnten diese Leistungen übernehmen“, erklärt ein Rheinbahn-Sprecher. Er weist aber darauf hin, dass es dafür keine Gewähr gebe. „Alternativ können Fahrgäste die App ,redy‘ nutzen, dort finden sie alle Angebote der Mobilitätspartner auf einen Blick.“ Was Passagiere zum Airport-Streik wissen müssen Düsseldorf und Köln-Bonn betroffen Was Passagiere zum Airport-Streik wissen müssen In Hilden rechnet das Unternehmen damit, dass die Linie 782

(D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf) und die Linie 785 (D-Heinrich-Heine-Allee – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S) voraussichtlich fahren. Haan scheint von keinem Bus angesteuert zu werden. Darüber hinaus versucht die Rheinbahn, den Verkehr auf folgenden Linien aufrecht zu erhalten: O5 und O6 (beide Erkrath),O14 und O19 (TaxiBus mit Anmeldung, beide Ratingen), O19 (TaxiBus mit Anmeldung), SB51 (D-Flughafen Bf – Kaarster Bf), 730 (Freiligrathplatz U – Josef-Kürten-Platz), 746 (Velbert ZOB – Mettmann-Stadtwald S), 751 (Ratingen-Hösel S – Klemensplatz), 770 (Velbert ZOB – Ratingen-Hösel S), 771 (Velbert ZOB – Ratingen Mitte), 831 (Krefeld – Haus Meer), 834 (Oberkassel – Düsseldorf Hbf). Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.rheinbahn.de/streik, bei Facebook unter facebook.com/rheinbahn, bei der Plattform X (ehemals Twitter) x.com/DieRheinbahn und auf Instagram (@rheinbahn). „Informationen bekommen die Kundinnen und Kunden außerdem rund um die Uhr unter der ,Schlauen Nummer’ 0800 6504030 – gebührenfrei aus allen deutschen Netzen“, so der Sprecher weiter. Übrigens: Die S-Bahnen sollen am Freitag nicht bestreikt werden.

(RP)