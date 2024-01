Lokführer streiken ab Mittwoch So wirkt sich der Bahnstreik auf die Region aus

Die Regiobahn, die unter anderem den Düssel-Wupper-Express RE 47 von Remscheid über Solingen und Hilden nach Düsseldorf betreibt, hatte sich zuletzt nicht an den Streiks beteiligt. Das dürfte auch dieses Mal wieder so sein. Die Frage nach Einschränkungen beim RE 47 stellt sich jedoch nicht, wie die Regiobahn auf ihrer Internetseite mitteilt: „Aufgrund der Reparatur an mehreren Zügen ist der Zugbetrieb auf der Linie RE 47 bis einschließlich Freitag, 7. März, eingestellt.“ Einmal pro Stunde sollte die Bahn eigentlich in Hilden halten. Die Regionbahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die jedoch laut Ersatzfahrplan weder in Solingen noch in Hilden halten.