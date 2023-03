Preise in Hilden und Haan So teuer ist der Spargel in Hilden und Haan

Bei Grünfutter an der Mittelstraße in Hilden kostete ein Kilo Spargel aus Deutschland, Klasse I, am Freitag 15,90 Euro, wer mehr als ein Kilo nimmt, bezahlt 14,99 Euro. Grünen Spargel gibt es im 450-Gramm-Bund für 7,99 Euro, ebenfalls Klasse I, ebenfalls aus Deutschland. Der Spargel kann direkt vor Ort mit einer Maschine geschält werden. Die Nachfrage nach Spargel, erzählt ein Mitarbeiter, sei momentan aber noch überschaubar.