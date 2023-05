Häuser- und Wohnungsmarkt in Hilden und Haan So sieht es auf dem Immobilienmarkt aus

Wer sich für ein Haus oder eine Eigentumswohnung in Hilden oder Haan interessiert, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Da gibt es in Hilden beispielsweise ein „geräumiges Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, großes Grundstück, Waldrandlage“ mit einer Wohnfläche von knapp 280 Quadratmetern auf 660 Quadratmetern Grundstück: 999.000 Euro. In Haan kostet das „exklusive Einfamilienhaus in bester Lage des Haaner Musikantenviertels“, 250 Quadratmeter Wohnfläche, 610 Quadratmeter Grundstück, 1,25 Millionen Euro. Selbst das knapp 80 Quadratmeter große „sanierungsbedürftige Reihenendhaus mit Ausbaupotenzial und großem Garten“ auf 416 Quadratmetern Grundstück soll noch 399.000 Euro kosten.