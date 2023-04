Immobilien-Entwicklungen in Hilden und Haan Grundstücksmarkt sinkt um 14 Prozent

Hilden/Haan · Die Zahl der Kaufverträge und der umgesetzten Geldsumme im Immobiliengeschäft reduzierte sich im vergangenen Jahr in der Region deutlich. In Hilden und Haan gab es unterschiedliche Entwicklungen. Erleben wir eine Trendwende am Grundstücksmarkt?

19.04.2023, 12:25 Uhr

Der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Axel Willinghöfer, sagt: Im zweiten Halbjahr 2022 begann der Rückgang am Grundstücksmarkt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer und Elmar Koenig

Nach zehn Jahren Aufwärtsbewegung zeigte sich der Grundstücksmarkt im Kreis Mettmann (ohne Ratingen und Velbert) 2022 deutlich schwächer. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr 2756 Kaufverträge über unbebaute und bebaute Grundstücke sowie Wohn- und Teileigentum notariell beglaubigt. Das sind 14 Prozent weniger als 2021. Insgesamt wurden 1,21 Milliarden Euro bei diesen Immobiliengeschäften umgesetzt, was einem Rückgang von circa 11 Prozent entspricht.