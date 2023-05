Ergebnisse des Fahrradklimatests für Hilden und Haan So schneiden unsere Städte bei Radtest ab

Hilden/Haan · Schmale Wege und mangelnder Winterdienst in Hilden, die schlechte Wegweisung und die Reinigung der Radwege in Haan – das sind die größten Kritikpunkte beim ADFC-Fahrradklimatest. Jedoch wird auch am Test selbst Kritik laut.

03.05.2023, 17:00 Uhr

Der Abstand zu Fahrradfahrern sollte mindestens 1,50 Meter betragen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Radfahrer haben Hilden und Haan Schulnoten für die Fahrradfreundlichkeit gegeben: Hilden bekommt dabei die Note 4, Haan eine 4 minus. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte für seinen alle zwei Jahre veröffentlichten Fahrradklima-Test dazu aufgerufen, alle Defizite in den Städten zu benennen – und das waren in Hilden und Haan nicht gerade wenige. Jedoch müssten die Ergebnisse mit Vorsicht genossen werden, erklärte Lutz Groll vom Planungsamt der Stadt Hilden.