Treffen in den frühen Morgenstunden Landwirte legen Berufsverkehr teilweise lahm

Die Landwirte behinderten dabei natürlich den morgendlichen Berufsverkehr. Die anderen Verkehrsteilnehmer reagierten laut Markus Jäschke entspannt auf den Demonstrationszug: „Es gibt viel Zustimmung, beispielsweise von den Lkw-Fahrern, die uns entgegenkommen.“ Zu erheblichen Störungen kam es in Langenfeld. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich gegen 6.30 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Bergischen Landstraße 50 Landwirte getroffen, unterstützt von zehn Lkw-Fahrern, „die sich solidarisch mit den Bauern zeigten“, erklärte ein Behördensprecher. „Anschließend fuhren die Versammlungsteilnehmer an die Autobahnauffahrten an der Hardt (A 3), der Berghausener Straße (A 59) und an der Bergischen Landstraße (A 542), um sich dort mit ihren Landmaschinen und Lkw aufzustellen. Hierdurch kam es in den Bereichen der Autobahnauffahrten zu Rückstaus und dadurch zu zum Teil erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr.“ Komplett gesperrt gewesen wären die Autobahnauffahrten nicht: „Durch Verkehrsregelungen und Auflagen der Polizei konnten Zufahrten auf die jeweiligen Autobahnen für die Verkehrsteilnehmenden freigehalten werden“, so der Sprecher weiter. Erst gegen 12.30 Uhr konnte die Polizei den Einsatz in Langenfeld beenden.