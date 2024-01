Treffen in den frühen Morgenstunden Hildener Landwirte auf dem Weg nach Düsseldorf

Markus Jäschke ist mit einem Traktorkonvoi aus Hilden auf dem Weg nach Düsseldorf. Um 6.30 Uhr haben sie sich auf einem Parkplatz an einem Gartencenter in Erkrath getroffen. Durchs Neandertal ging es dann zur B7, auf dem Weg dorthin haben sich weitere Demonstranten angeschlossen: „Zwölf Trecker kamen aus Hilden, weitere 40 bis 50 aus Wuppertal. Es schließen sich auf den Weg nach Düsseldorf noch weitere Traktoren an – am Ende werden es wohl 150 sein", erklärt Jäschke. Ziel ist der Messeparkplatz. Die Polizei begleitet die Demonstranten auf ihrem Weg.