Hilden : Silvester: Böllern erlaubt, Partys nicht

Der Verkauf von Silvester-Feuerwerk ist verboten. Wer noch einen Böller aus dem Vorjahr hat, darf ihn aber zünden. Foto: dpa/Peter Steffen

HAAN/HILDEN Die Städte Hilden und Haan appellieren an ihre Bürger, auch beim jetzt anstehenden Jahreswechsel die Corona-Schutzregeln zu beachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Dietel und Christoph Schmidt

Die Städte Hilden und Haan haben in Bezug auf Corona keine besonderen Vorkehrungen für die Silvesternacht getroffen. „Wir sehen die Lage in Haan als unproblematisch an, da wir keine Großstadt sind“, erklärt Annette Herz, Beigeordnete für Soziales, Integration, Schule, Sport und Jugend. Somit gebe es auch keine Hot Spots, an denen große Versammlungen erwartet werden. „Wichtig ist, dass keine Partys veranstaltet werden dürfen“, ergänzt der Haaner Ordnungsamtsleiter Michael Rennert.

Verbotszonen, in denen keine Feuerwerkskörper gezündet werden dürfen, hat die Stadt Haan nicht eingerichtet. Annette Herz: „Wir appellieren an die Vernunft der Menschen, zum einen die Corona-Maßnahmen wie Abstand einzuhalten, sich nicht in Gruppen zu treffen und auch vorsichtig mit dem Feuerwerk zu sein.“ Beim Ordnungsamt gingen in den vergangenen Tagen viele Anfragen ein, ob Restbestände aus dem Vorjahr gezündet werden dürften. Denn neue Feuerwerkskörper dürfen nicht gekauft werden. „Die Restbestände zu nutzen, ist in Ordnung“, sagt Ordnungsamtsleiter Michael Rennert.

Info Feuerwerk mit Folgekosten Zum Jahreswechsel wurde mit einem Umsatz von Silvester-Feuerwerk von rund 122 Millionen Euro gerechnet. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft entstehen dadurch zwischen 11.000 und 12.000 zusätzliche Brände. Allein für diese Feuerschäden zahlen die Versicherer regelmäßig 29 Millionen Euro und mehr.

Anders als etwa die Landeshauptstadt Düsseldorf hat die Stadt Hilden keine Böller-Verbotszonen eingerichtet. „Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wäre das nicht verhältnismäßig“, sagt Ordnungsamtsleiter Michael Siebert, in Personalunion auch Leiter des Krisenstabs, „zudem Gaststätten ohnehin wegen Corona geschlossen sind.“

Mit illegalem Feuerwerk, das aus dem Ausland beschafft werde und möglicherweise in Deutschland noch nicht einmal zugelassen ist, darf nicht geböllert werden, betont Annette Herz. Die Sorge, dass mit solchen Feuerwerkskörpern Gefahren heraufbeschworen werden, treibt auch Carsten Vedder, Inhaber von „Pyrotechnik Haan“, um. Er gibt Tipps für ein sicheres Silvester: Gebrauchsanweisung lesen, keine selbstgebauten und ungeprüften Böller verwenden. „Diese könnten Lebensgefahr bedeuten“, erklärt er.

Außerdem rät der Fachmann, Feuerwerk nie aus der Hand zu zünden, sondern nur aus standsicheren Flaschen. Sowohl Raketen als auch Böller sollten immer in sicherem Abstand zu Menschen, Tieren und Gebäuden gezündet werden und niemals in Türen, auf Fenster oder Dächer. Blindgänger sollten mit Wasser übergossen und in einem gewässerten Beutel entsorgt werden, Abgebranntes erst in erkaltetem Zustand in den Restmüll. Und: „Feuerwerk ist nichts für alkoholisierte Menschen.“ Ist trotzdem ein Silvesterunfall passiert? „Dann sofort die 112 wählen.“

Die Stadt Hilden setzt auf auf freiwilligen Verzicht beziehungsweise auf Feuerwerke im ausschließlich privaten Rahmen, erklärt Stadtsprecher Klaus Helmer: „Allerdings unter Beachtung der Corona-Kontaktbeschränkungen.“

Zum Jahreswechel 2019/20 waren die Hildener Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK im Dauereinsatz. „Nichts Spektakuläres, aber viele kleine Einsätze“, fasste ein Feuerwehrsprecher zusammen. Hauptamtliche und freiwillige Kräfte waren von 17 Uhr an Silvester bis 5 Uhr früh am Neujahrstag unterwegs. Es gab ein paar Fehlalarme und viele Einsätze. An der Schubert-, Süd- und Walder Straße brannten Mülltonnen und Papiercontainer.

Jährlich werden rund 2050 Tonnen Feinstaub (PM10) durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern frei gesetzt, der größte Teil davon in der Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa einem Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland, so das Bundesumweltamt. Auswertungen von Luftdaten zeigen, dass am ersten Tag des neuen Jahres die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub vielerorts so hoch ist, wie sonst im ganzen Jahr nicht.