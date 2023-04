Abitur in Hilden und Haan So laufen die Abiprüfungen nach der Panne

Dass ihre Prüfung im Leistungskurs Biologie in der vergangenen Woche von Mittwoch auf Freitag verschoben worden ist, kam für Miriam Liebezeit sehr überraschend. „Im ersten Moment habe ich mich gefreut, da ich dadurch mehr lernen konnte. Doch die Nervosität hält dadurch auch länger an und ich hätte die Prüfung auch schon gerne am Mittwoch hinter mir gehabt“, erklärt die Oberstufenschülerin der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule. Außerdem hätten sich viele Schüler Sorgen gemacht, dass die neuen Prüfungsaufgaben möglicherweise schwieriger sein könnten als die der ursprünglich geplanten Klausur. „Für mich war die Klausur aber in Ordnung. Es kam nichts Unbekanntes darin vor“, berichtet Liebezeit.