Winter in Hilden und Haan Schnee fällt, Chaos bleibt aus

Um kurz nach 13 Uhr setzt in unserer Region der Schneefall ein und lässt bis in die Abendstunden nicht nach. Mehrere Zentimeter hoch liegt der Schnee auch im Flachland. Während Haan teilweise schon länger in Weiß getaucht ist, müssen die Hildener Kinder etwas länger auf die Möglichkeit zum Rodeln warten. Am Meider Rodelhügel am Schalbruch im Hildener Norden tummeln sich am Donnerstag dutzende Rodler mit ihren Eltern und freuen sich über die weiße Pracht. Mit Karacho geht es die paar Meter den Hügel hinunter und dann wieder zu Fuß hinauf. Dabei haben nicht nur die Kinder ein Lächeln im Gesicht, sondern auch die Eltern – denn sie wissen, dass ihr Nachwuchs am Abend sehr gut schlafen kann.