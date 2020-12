Hilden/Haan : Schlange stehen für Weihnachtseinkauf

Der dritte Advent ist die letzte Gelegenheit für Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt: Das hatten sich viele Kunden wie hier in Hilden gedacht – und lagen damit auch richtig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Der erwartete, harte Lockdown kommt. Deshalb war trotz Nieselregens in der Hildener Innenstadt am Samstag viel los. Manche Einzelhändler kommen mit der schwierigen Situation gut klar, ergab eine (nicht repräsentative) RP-Umfrage.

Der graue Nieselregen am Samstag nährt nicht gerade die Lust zu entspannten Weihnachtseinkäufen. Dennoch strömen viele Menschen durch die Mittelstraße, nicht zuletzt deshalb, weil dies die letzte Gelegenheit fürs Weihnachts-Shopping vor dem erwarteten harten Lockdown sein könnte. „Ich habe mich bislang nicht bei den Weihnachtseinkäufen eingeschränkt gefühlt, habe so gut wie alles, und was nicht geht, geht eben nicht“, sagt Angela Bröcking. Sie wartet geduldig in einer Schlange vor dem Körperpflege-Fachgeschäft Rituals. Die Hildenerin hätte sogar einen früheren harten Lockdown favorisiert. Manche Geschäftsleute, die ihr Weihnachtsgeschäft vielfach als enttäuschend bis desaströs bezeichnen, hätten dazu aber vermutlich eine andere Meinung.

„Was ich höre, so ist der Handel in Hilden aber bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Doch insbesondere Textil- und Schuh-Geschäfte haben Schwierigkeiten, nicht zuletzt, weil auch die fehlende Gastronomie das Einkaufserlebnis dämpft“, sagt Volker Hillebrand, Geschäftsführer der Hildener Stadtmarketing GmbH.

„Ich habe so gut wie alles, und was nicht geht, geht eben nicht“, sagt Angela Bröcking und stellte sich geduldig an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Einzelhandel ist ein wichtiger Jobmotor Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig. Der Handelsverband NRW vertritt die Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher Unternehmensform und -größe, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Mit mehr als 750.000 Beschäftigten und Auszubildenden ist der Einzelhandel in NRW darüber hinaus einer der wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer.

In dieses Klagelied wollen einzelne Geschäftsleute in Hilden und Haan-Gruiten jedoch nicht einstimmen. „Bei mir laufen die Geschäfte sogar besonders gut, da meine Kunden sich, beispielsweise wegen der Reisebeschränkungen, nun andere, nachhaltigere Wünsche erfüllen“, erklärt Karin Klausmann, die seit sieben Jahren ihre Goldschmiede Einklang am Hildener Warringtonplatz betreibt. Bereits mit ihrer Jahresausstellung im vergangenen November konnte sie mit ihrer neuen Kollektion die Neugier ihrer Kundschaft wecken. „Gegen düstere Gedanken setze ich insbesondere auf farbenfrohe Edelsteine“, sagt die Goldschmiedin. Sie ist auch offen für individuelle Kreationen, die gemeinsam mit den Vorstellungen der Kunden entwickelt werden. Vor einem drohenden Lockdown nach Weihnachten hat sie keine Angst. „Über meine gute Internetseite bin ich dann noch immer ansprechbar. Und ansonsten versuche ich, dem Lockdown einen positiven Nutzen abzugewinnen, indem ich meiner Seele etwas Erholung gönne“, so Klausmann.

„Wir sind in Corona-Zeiten systemrelevant“, sagt selbstbewusst Dieter Gemein, Inhaber des TV-HiFi-Video-Fachgeschäfts an der Hochdahler Straße in Hilden: „Denn während Corona sind die Leute mehr zu Hause und nutzen entsprechend intensiver elektronische Unterhaltungsmedien, die dann auch schon mal kaputt gehen.“ Da zahlt es sich aus, dass dem Euronics-Fachgeschäft auch eine Fachwerkstatt angegliedert ist, die ein wichtiges zweites Standbein darstellt. Auch ein drohender Lockdown nach Weihnachten wird den Reparatur-Service nicht lahmlegen. „Allerdings lege ich großen Wert auf die Einhaltung der Corona-Hygiene-Regelungen zum Schutz meiner Techniker sowie der Kunden“, sagt Gemein. Er ist nicht nur froh, bislang keine Infektionsfälle zu haben, sondern auch darüber, dass keine Angestellten in Kurzarbeit sind oder gar entlassen werden mussten.

„Wir sind vom Lockdown light weniger betroffen und wir können unsere Kunden nach wie vor gut versorgen“, sagt Friederike Zimmer, Inhaberin von Augenweide, Optik-Fachgeschäft in Haan-Gruiten. Zur Sicherheit funktioniert die Kundenbetreuung streng nach Hygiene-Regeln und über eine Terminvergabe. „Wirtschaftlich würde uns ein harter Lockdown nach den Feiertagen sehr treffen. Aber um die Gesundheit aller zu schützen, würden wir diesen natürlich solidarisch mittragen“, erklärt Zimmer.

Es ist bekannt, dass der Lebensmittelhandel, da systemrelevant, nicht vom Lockdown betroffen ist. „Mit den Hygiene-Konzepten konnten wir den Betrieb aufrechterhalten, mussten lediglich mit dem Personal jonglieren“, sagt Christopher Bartels, der vor zwei Jahren in Haan-Gruiten den Supermarkt Supernah eröffnete. „Wer zu Hause essen muss, will sich nun etwas Gutes gönnen, und schon jetzt kann ich an der Fleischtheke eine Tendenz zu regionalen, hochwertigen und Bio-Fleischprodukten ausmachen“, freut sich Bartels.