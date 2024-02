Tarifauseinandersetzung in Hilden und Haan Rheinbahn-Streik hat kaum Auswirkungen

Der Rheinbahn-Streik hatte am Donnerstag kaum Auswirkungen auf Hilden und Haan. Zwar waren die Straßen ein wenig voller, auch für die Autobahnen meldete die Polizei ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Ein Chaos blieb aber aus. In Haan fuhren keine Busse mehr, in Hilden hielt die Rheinbahn den Verkehr auf den Linien 782 (Solingen-Hilden-Düsseldorf) und 785 (Langenfeld-Hilden-Düsseldorf) aufrecht. Außerdem fuhren die S-Bahnen. Wer nicht ins Büro musste, blieb im Homeoffice.