Streik-Auswirkungen auf Hilden und Haan Rheinbahn-Busse bleiben 48 Stunden im Depot

Die Rheinbahn hat zwar noch nicht bekannt gegeben, auf welchen Linien der Verkehr aufrecht erhalten bleibt, jedoch liefen die vergangenen Auflagen des Streiks immer gleich ab. Zuletzt war Haan komplett vom Busverkehr abgeschnitten, in Hilden bediente die Rheinbahn die Linien 782 (Solingen-Hilden-Düsseldorf) und 785 (Langenfeld-Hilden-Düsseldorf). Alle anderen Busverbindungen fielen aus. Bisher fuhren nach 24 Stunden wieder alle Busse, in der kommenden Woche soll der Streik jedoch 48 Stunden dauern, kündigte Verdi an.