Pfingsten 2023 im Kreis Mettmann Das ist los am Wochenende

Theater Saisonstart an der Naturbühne am Blauen See in Ratingen. Am Pfingstwochenende beginnen die Aufführungen dort. Mogli, Balu, Shir Khan und die Affenbande stehen in den Startlöchern. In diesem Sommer dürfen sich die Zuschauer auf das Dschungelbuch freuen. Schon einmal brachte die Theatertruppe die Geschichte um den Jungen Mogli auf die Bühne. Doch eine Kopie des Stückes von 2015 wird es nicht. „Sprachlich haben wir das Stück an die heutige Zeit angepasst“, so Regisseur Ralph Reiniger. Und Mogli wird am Blauen See zeitgemäß von zwei Wölfinnen groß gezogen. Das Bühnenbild überrascht mit einigen Finessen: Schwimmstege erfordern zwar etwas Übung von den Schauspielern, bringen die Szenerie aber deutlich näher an die Zuschauer heran. Seile, Rutschen, Netze bringen nicht nur Tempo und ungewöhnliche Perspektiven in die Aufführung, sie sind auch für den Mogli-Darsteller eine Herausforderung. Cem Bingöl hat im vergangenen Jahr in Köln seine Schauspielausbildung abgeschlossen und freut sich sehr auf die Rolle, die es allerdings in sich hat. „Ich muss laufen, klettern, hangeln – es ist eine sportliche Herausforderung“, sagt er. Außerdem ist sein Kostüm auf ein Minimum an Stoff beschränkt. Da soll natürlich bis zur ersten Aufführung ein Sixpack her. „Ich trainiere intensiv“, gibt der Schauspieler zu. Neu im Team sind auch Marie und Kristina. Beide schlüpfen für das Stück in unterschiedliche Rollen. Von den Wolfsaltern verwandelt sich Marie in eine Elefantendame, Kristina in Balu, den Bären. Ein Wiedersehen gibt es mit Sveja, die im vergangenen Jahr die Pippi Langstrumpf gespielt hat. An den Kostümen feilt Regina Strunden: „Dieses Jahr werden Kostüme weniger genäht als modelliert.“ Und so werden schon mal Schaumstoffplatten, Heißluftschläuche und weitere Baumaterialien zweckentfremdet. „Ohne Heißkleber geht in diesem Jahr gar nichts“, so Strunden. Am Ende ist jedes Kostüm einzigartig. „So hat jedes Mitglied der Affenbande einen eigenen Charakter“, verspricht die Kostümdesignerin. Kamen in den vergangenen Jahren Trecker und echte Pferde zum Einsatz, setzt das Team diesmal ausschließlich auf Muskelkraft: Es kommen Fahrräder zum Einsatz, Stelzen und ein Surfbrett. Pyrotechnik in Form von Feuer und Rauch sorgt zusätzlich für Action. Und natürlich geht auch mindestens ein Schauspieler baden. Wer das sein wird, wird natürlich noch nicht verraten. Erst ab Sonntag, 28. Mai: Dann ist die erste Aufführung des Dschungelbuches auf der Naturbühne am Blauen See.