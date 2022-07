Naturschutz in unserer Region : Warum der Kreis Mettmann Ranger für seine Wälder sucht

Naturschutz in unserer Region

Hilden/Haan Im Nationalpark Eifel gibt es sie bereits, nun sollen sie auch im Kreis Mettmann in Wäldern für Aufklärung und ein verständnisvolles Miteinander werben: Wer Ranger werden möchte, kann sich jetzt bewerben.

Durch den Einsatz von Naturschutzrangern wollen der Kreis Mettmann und der Landesbetrieb Wald und Holz künftig für mehr Aufklärung, ein rücksichtsvolleres Miteinander und weniger Regelverstöße in den hiesigen Wäldern und Naturschutzgebieten sorgen. Angestrebt ist der Einsatz von zwei Rangern, teilte Kreissprecherin Daniela Hitzemann mit. Das Personal stelle der Landesbetrieb Wald und Holz, der Kreis beteilige sich an den Personalkosten. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten jetzt Landrat Thomas Hendele und der Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land, Kay Boenig.

Der Kreis Mettmann sei nicht nur für seine rund 485.000 Einwohner, sondern auch für die Menschen aus den umliegenden Oberzentren ein beliebtes Erholungsgebiet. „Und der Druck auf die Naturräume steigt: Ob Wanderer, Jogger, Mountainbiker, Reiter, Geocacher oder Hundehalter – jeder will die Natur nach seinen Vorstellungen nutzen“, so Hitzemann weiter. Dabei führten die Unkenntnis von Ver- und Geboten im Wald und eine zunehmende Anspruchshaltung der Bevölkerung nicht selten zu Schäden in der Natur und zu Konflikten der Naturnutzenden untereinander, mit Eigentümern, Forstleuten und der Naturschutzbehörde.