Sportliches Großereignis Alles Wichtige zur Fußball-EM in Hilden und Haan

In einigen Hildener und Haaner Kneipen zeigen die Wirte die Spiele der deutschen Mannschaft, andere bieten alle Spiele der Fußball-EM. Echtes Public Viewing gibt es bisher nur in der Hildener Stadthalle. Der VfB 03 Hilden lädt dazu ein, immer zwei Stunden vor Anpfiff öffnen die Türen. Bisher stehen drei Termine fest: Das Eröffnungsspiel an diesem Freitag, 14. Juni, die Begegung gegen Ungarn am Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr, und die Partie gegen die Schweiz am Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr. Wenn es nach der Gruppenphase für die Deutschen weitergeht, werden auch diese Spiele auf der 4,70 Meter breiten und 2,60 Meter hohen Leinwand in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz gezeigt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 3 Euro (unter anderem VfB-Cafeteria Hoffeldstraße, Selgros Oststraße, EP Böhne und Zippert, St.-Konrad-Allee), an der Abendkasse 4 Euro. Die drei Spiele der Vorrunde gibt es als Paket für 7,90 Euro. Dafür wird nicht nur wettergeschütztes und gemeinschaftsliches Fußball-Vergnügen versprochen, in der Stadthalle gibt es auch Getränke und Speisen, und das zu fairen Preisen, wie der VfB verspricht. Bei der Übertragung der Begegnung gegen Ungarn spielt auch der amtierende deutsche Fußball-Meister eine Rolle, wie VfB-Vorsitzender Max Kulesza verrät: „Bayer Leverkusen kommt zu Besuch“, sagt er. Weitere Infos dazu gebe es nächste Woche.