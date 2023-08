Polizei steht vor der Tür Täter zahlen Strafe und vermeiden damit Haft

Mehrere Polizisten haben am Montag an Hildener und Haaner Türen geklingelt und die Bewohner vor die Wahl gestellt: Entweder zahlen sie die Geldstrafe, zu der sie verurteilt worden sind, oder sie wandern ins Gefängnis. Beide entschieden sich dafür, den geforderten Betrag zu begleichen. Sie mussten nicht in Haft.