Urlaubszeit in Hilden und Haan Polizei kontrolliert zu Ferienbeginn verstärkt

Um Kriminelle abzuschrecken, sollte das Haus oder die Wohnung nicht unbewohnt erscheinen. „Bitten Sie Nachbarn, Verwandte oder Freunde darum, regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit“, so der Sprecher weiter. „Am Urlaubsort angekommen, raten wir eindringlich dazu, Ihre Wertsachen in einen Safe oder zur sicheren Verwahrung bei der Hotel- oder Campingverwaltung abzugeben und unterwegs nur so viel Bargeld und Zahlungskarten dabeizuhaben, wie nötig. Bewahren Sie Kopien der wichtigsten Ausweisdokumente (Pass, Führerschein, Impfausweis etc.), ihrer Zahlungskarten und Tickets an separater Stelle in Ihrem Gepäck auf.“