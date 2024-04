Kritik an Neustrukturierung der Kirchenarbeit Pfarrer kündigt Rückzug an

Hilden/Haan/Erkrath · Christoph Biskupek ist Pfarrer in Erkrath und Pfarrveweser in Hilden, Haan und Unterbach. Er mag sich nicht mehr zwischen den Gemeinden, die ihm die Strukturreform beschert hat, zerreißen. Er will wieder Pfarrvikar werden.

28.04.2024 , 18:02 Uhr

Pfarrer Christoph Biskupek in seiner Wirkungsstätte, der Kirche Heilig Geist in Sandheide in Hochdahl. Foto: Koehlen, Stephan (teph)