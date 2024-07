Workshop findet samstags statt Pedelec-Kurs soll für mehr Sicherheit auf dem Rad sorgen

In diesem Rahmen werde nicht nur Theorie vermittelt: An einem Lkw – bereitgestellt durch die Abteilung Verkehrssicherheit der Kreisverwaltung Mettmann und die Feuerwehr Mettmann – könne sich jeder ein eigenes Bild vom toten Winkel eines Lastwagens machen. Die Pedelec-Kurse finden immer samstags statt: 20. Juli (ohne Lkw), 10. August, 21. September und 12. Oktober. Dafür treffen sich die Teilnehmer auf dem Gelände der Kreisverwaltung in Mettmann, Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann.„Die Kurse beginnen um 10 Uhr, dauern etwa vier Stunden und sind kostenlos, da sie vom Bundesverkehrsministerium gefördert werden“, so die Sprecherin weiter.