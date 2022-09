Rettungswagen in Hilden und Haan im Einsatz : Pedelec-Fahrer nach Unfällen schwer verletzt

Hilden/Haan Die Polizei meldet für Hilden und Haan gleich zwei Unfälle mit Pedelecs. Dabei sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser.

Fall 1: Am Freitag fuhr ein 82 Jahre alter Mann um 14.20 Uhr mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Haan . An der Einmündung Luisenstraße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei „verlor er auf der leicht abschüssigen aber trockenen Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Haaner stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Fall 2: Am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr, kam es am Lindenplatz in Hilden zu einem Unfall. Beim Rechtsabbiegen in Richtung Kirchhofstraße hatte eine 79-jährige BMW-Fahrerin aus Hilden nach eigenen Angaben die 80-jährige Zweiradfahrerin nicht gesehen. „Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei welcher der schwarze 1er BMW das Pedelec seitlich erfasste. Die 80-jährige Hildenerin stürzte auf die Straße und wurde dadurch schwer verletzt.“, erklärte ein Polizeisprecher. Sie kam in eine Klinik.