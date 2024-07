Angebot der Bezirksregierung „Nummer gegen Zeugnis-Kummer“ wieder erreichbar

Die Noten sind nicht so, wie erhofft? Die Versetzung nicht geschafft? Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet ein Zeugnis-Telefon für Eltern, Schülerinnen und Schüler an, die „Nummer gegen Zeugniskummer“. „Eltern sowie Schülerinnen und Schüler können dort vor allem rechtliche Fragen klären, etwa, wenn sie die Notengebung für ungerecht halten oder Fragen zur Schullaufbahn haben“, berichtet eine Sprecherin der Bezirksregierung. Das Zeugnis-Telefon zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg sei unter der Rufnummer 0211 475-4002 erreichbar, und zwar an diesem Freitag sowie am Montag und Dienstag jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.