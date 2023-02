Störung in Hilden und Haan Notfall-Szenario nach Notruf-Ausfall

Der Ernstfall tritt am Freitag gegen 11 Uhr ein: Bei Bauarbeiten werden Kabel an der Königsallee in Düsseldorf beschädigt – sofort brechen in Teilen Düsseldorfs und des Kreises Mettmann viele Kommunikationswege zusammen. Betroffen sind Telekom-Kunden unter anderem in Hilden, Gruiten, Mettmann, Erkrath und Düsseldorf. Viele tausend Bürger können nicht mehr telefonieren oder das Internet nutzen. Auch der Notruf fällt aus. Die Kabeltrasse an der Kö sei bei Kernbohrungen zum Setzen einer Betonwand zerstört worden. 17 Glasfaserkabel seien dabei beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Telekom.