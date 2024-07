Neuwahlen Neuer Rotary-Präsident möchte Haus am Quall unterstützen

Der Rotary Club Hilden-Haan und seine gemeinnützige Stiftung unterstützen ausgewählte soziale Projekte in Hilden, Haan und Erkrath. Als diesjähriger Präsident möchte Jochem Dorloff vor allem die lokale Ausrichtung der Projekte stärken, teilte der Club mit. Die aktuellen Förderschwerpunkte der Rotary-Stiftung – Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Umwelt- und Artenschutz sowie Migranten-Integration – liegen ihm besonders am Herzen, hieß es weiter. Er will dafür sorgen, dass persönliche Kontakte verschiedenster Menschen und ihre Zusammenarbeit weiter wachsen können. Dazu möchte er beispielsweise das Haus am Quall in Gruiten bei der Sanierung des historischen Backhauses unterstützen.