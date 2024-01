Jugend musiziert steht wieder an Musik-Nachwuchs zeigt Talent bei Wettbewerb

Die Gastgeberrolle wird in diesem Jahr die Stadt Velbert übernehmen. Im neuen Forum (Oststraße 20) und in der Musik- und Kunstschule (Kaiserstraße 12) bieten sich den Wettbewerbsteilnehmern beste Bedingungen, erklärte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. In der Solowertung kommen in diesem Jahr die Bläser, Zupfer und Musical-Sänger zum Zuge. Ensemblewertungen gibt es in den Kategorien Duo Klavier/Streichinstrument, Klavier vier- bis achthändig und Schlagzeug.