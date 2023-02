Glasfaserkabel an der Kö repariert Notruf im Kreis Mettmann wieder erreichbar

In den Städten griff der Notfallplan – die Notfall-Meldestellen wurden eingerichtet, in Hilden alleine gleich fünf an der Zahl. Dort postierten sich Einheiten der Feuerwehr, um Notrufe entgegenzunehmen und via Funk an die Leitstelle weiterzugeben. Die Polizei erhöhte die Präsenz an belebten Plätzen und in Wohngebieten, um ebenfalls ansprechbar zu sein. Wer einen Notfall melden wollte, konnte aber auch die Nummern der Polizeiwachen in Langenfeld oder Ratingen anrufen – dort gab es keine Störung. Die Feuerwache in Hilden war unter der regulären Nummer ebenfalls erreichbar.