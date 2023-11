Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann Mehr als 3000 offene Arbeitsstellen verfügbar

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hilden und Haan im Vergleich zu Oktober gesunken – im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen jedoch gestiegen. Der Chef der Agentur für Arbeit in unserer Region, Karl Tymister, erklärt dazu: „Im November zeigt sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt relativ stabil, jedoch mit einer leichten Zunahme der Arbeitslosigkeit. Auch wenn die Arbeitslosenquote unverändert bleibt, steckt dahinter die Bewegung von jeweils über 3000 An- und Abmeldungen bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter.“