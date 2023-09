Vorwurf: Alle sparen, nur der LVR nicht Massive Kritik am Landschaftsverband Rheinland

Der Kreis geht davon aus, dass mindestens fünf angehörige Städte im kommenden Jahr in die Haushaltssicherung rutschen. Bei der Haushaltseinbringung in Hilden hatte Kämmerer Peter Stuhlträger vorgeschlagen, die Grundsteuer zu erhöhen und an allen Ecken zu sparen – das Defizit bleibt trotzdem so hoch, dass auch Hilden in einigen Jahren die Haushaltssicherung droht. Die Parteien suchen nun nach Ideen, die Einnahmen zu steigern und die Ausgaben zu minimieren. In Haan steht die Einbringung des Haushaltes noch aus.