IHK schlägt Alarm Marode? Drei Brücken stehen auf Warnliste

Hilden/Haan · Gleich drei Brücken in oder an der Stadtgrenze zu Hilden sind laut Industrie- und Handelskammer in einem äußerst schlechten Zustand. Es bestehe akuter Instandhaltungsbedarf, so die IHK.

01.06.2023, 16:01 Uhr

Diese Brücke über die A46 verbindet Hilden mit Hochdahl – und erhält in der Studie nur die Note 3,5. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rot leuchten die drei Brücken in Hilden und Haan auf, das bedeutet Traglastindex V – „bei den Brücken besteht akut erheblicher Instandhaltungsbedarf“, fasst es ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, die auch für den Kreis Mettmann zuständig ist, zusammen. „Eine Deindustrialisierung des Rheinlandes droht“, erklärt er beim Blick auf die Ergebnisse des kompletten Rheinlandes. Laut einer Studie verfügen 663 Brücken über den Traglastindex IV, 343 Brücken über den noch schlechteren Traglastindex V – so wie die drei Hildener Brücken. Die IHK fordert mehr Tempo bei Planung, Sanierung und Bau.