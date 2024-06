Neues Übersetzungstool im Einsatz Leitstelle beherrscht bei Notrufen jetzt auch Fremdsprachen

Diese Problematik dürfte im Kreis Mettmann nun als überwunden gelten. „Seit Kurzem setzt die Leitstelle des Kreises Mettmann als erste Leitstelle in NRW das Modul ,ASGARD Live Translation‘ ein. Das Modul ermöglicht die zeitgleiche Übersetzung von Telefonaten in beide Richtungen, das heißt sowohl von einer Fremdsprache nach Deutsch als auch von Deutsch in eine Fremdsprache“, so Hitzemann weiter. Der übersetzte Text werde für den Anrufer als Sprachausgabe wiedergegeben und für den Disponenten in Form eines Chatfensters dargestellt.