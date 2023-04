Hilden/Haan Beim Kulturrucksack lernen Kinder zeichnen und tanzen

Los geht es schon am Samstag, 15. April, von 10.30 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, mit einem Comic-Zeichen-Workshop, den die Illustratorin Jen Satora leitet. Die Teilnehmer erfahren etwas über die Hintergründe der Comic-Kunst und bekommen allerlei Tipps und Tricks, wie sie ihren eigenen Geschichten am besten Leben einhauchen. Am Ende wird jeder ein eigenes Comic-Heft gezeichnet haben. Und auch das dürfte Spaß machen: Der Theater-Workshop „Die Bühne gehört Dir“ mit Franziska Leminski steht am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 14 Uhr in der Musikschule Hilden an.