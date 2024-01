Sofort-Infos in Hilden und Haan Polizei informiert über neuen WhatsApp-Kanal

Die Kreispolizeibehörde Mettmann nutzt zur Informationsversorgung seit vielen Jahren neben klassischen auch soziale Medien wie Facebook, Instagram und X (vormals Twitter). „Damit wir ab sofort noch mehr Menschen über wichtige und interessante Polizeimeldungen up to date halten können, haben wir heute unseren eigenen WhatsApp-Kanal gestartet“, kündigt die Kreispolizei an. Hier erhalten Bürger aktuelle Pressemeldungen, Fahndungen, Bilder oder Videos, erfahren, welche Straßen nach Unfällen gerade gesperrt sind oder welche Stadtteile Einbrecher gerade im Visier haben.