Medizinische Versorgung in Hilden und Haan Kreisausschuss spricht über Klinik-Zukunft

Über die Zukunft der beiden Krankenhäuser in Hilden und Haan sprechen die Mitglieder des Gesundheitsausschusses und des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz des Kreises Mettmann im Kreisausschuss. Sie kommen am Donnerstag, 26. Oktober im großen Sitzungssaal des Kreishauses, Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann, zusammen.