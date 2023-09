Schock in Hilden und Haan „Krankenhaus-Schließung? Das wäre eine Katastrophe“

Mit Besorgnis und teils auch Fassungslosigkeit haben Stadtverantwortliche, Politiker und Mediziner auf die Nachricht reagiert, der Fortbestand des Haaner Krankenhauses St. Josef sei akut gefährdet. Die Kplus-Gruppe hatte zuvor bekannt gegeben, das seit 1. September laufende Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung bis Februar 2024 abschließen zu wollen. Außerdem werde der Antrag für die neurologische Versorgung in Solingen sowie im südlichen Kreis Mettmann zurückgenommen und damit auf den Aufbau einer Stroke Unit am Städtischen Klinikum Solingen reagiert.