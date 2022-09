Ukraine-Hilfe : Krankenhäuser spenden OP-Instrumente

Kplus-Mitarbeiter heben eine von vielen Kisten mit aussortierten OP-Instrumenten in den Transporter. Foto: Cerstin Tschirner/Kplus

Hilden Die Kplus-Gruppe hat alte funktionstüchtige Instrumente aus ihren Kliniken ausgetauscht. Diese werden nun in die Ukraine gebracht.

Die Kplus-Kliniken in Haan, Hilden, Leverkusen und Solingen haben ihre OP-Ausstattung standardisiert. „Übrig blieben 1,5 Tonnen Instrumentarium, die nun dem Blau-gelben Kreuz übergeben wurden, um Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine auszustatten“, erklärt Kplus-Sprecherin Cerstin Tschirner.

„Ein Schlaraffenland für Chirurgen“ nennt Markus Meibert die Kisten mit OP-Instrumentarium. 1,5 Tonnen OP-Instrumente konnte der Chefarzt der Chirurgie und Ärztliche Direktor der St.-Lukas-Klinik in den Sprinter des Blau-gelben Kreuzes verladen. Die Scheren, Zangen, Haken, Pinzetten werden von der Kölner Hilfsorganisation nach Kiew gebracht. „Der Bedarf dort ist enorm“, sagt Markus Meibert, der Kontakt zu Chirurgen an Kiewer Krankenhäusern. „Es fehlt eigentlich an allem.“

Die Kplus-Gruppe hatte ihren Anbieter zur sterilen Aufbereitung der OP-Instrumente gewechselt. „In dem Zuge haben wir unter Beteiligung des Ärztlichen Dienstes und der OP-Pflege für alle vier Standorte standardisiert und ausgetauscht“, sagt Martin Steffen, der als Chef des Zentraleinkaufs das Projekt begleitet hat.

Das Instrumentarium kommt aus allen chirurgischen Fächern, die die Kplus-Gruppe anbietet: Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Gynäkologie sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Für insgesamt 1,5 Millionen Euro wurde neues OP-Besteck angeschafft. Das alte, aber voll funktionsfähige Instrumentarium ist nun auf dem Weg in die Ukraine.

„Dort wurde es schon sehnsüchtig erwartet. In Kiew werden die Instrumente zurzeit gesichtet, sortiert und auf unterschiedliche Kliniken verteilt. Nicht nur die Krankenhäuser in Kiew, neben dem privaten Krankenhaus gibt es noch das staatliche Medmistechko, stoßen angesichts der großen Zahl auch ziviler Kriegsverletzter an ihre Grenzen“, erklärt Kplus-Sprecherin Cerstin Tschirner weiter. So werde zum Beispiel in einer Reha-Klinik in der Nähe von Kiew ein zusätzliches Krankenhaus eingerichtet. Dafür fehle es aktuell noch an Equipment – vom Bett bis zum OP-Haken. Auch nach Odessa werden Teile der Lieferung aus dem Rheinland gebracht.