Schulbesuche in Hilden und Haan Klaus Wiener diskutiert mit Schülern über Europa

Anlässlich des EU-Projekttags hat der heimische CDU-Bundestagabgeordnete Klaus Wiener die Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule in Hilden und das städtische Gymnasium in Haan besucht. In lebendigen Gesprächen wurde die Wichtigkeit der Europäischen Union deutlich – aber auch ein breites Themenspektrum der Schüler darüber hinaus, teilte sein Sprecher mit.