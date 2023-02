Gedenken in Hilden und Haan Kirchen erinnern an russischen Angriff auf Ukraine

Der russische Angriff auf die Ukraine jährt sich an diesem Freitag, 24. Februar, zum ersten Mal: „Ein trauriges Jubiläum, das wir nicht unkommentiert lassen und nicht vergessen wollen. Deshalb werden wir zusammenkommen, beten, innehalten und Hoffnung säen für die Menschen in der Ukraine und eine Welt voller Frieden“, erklärt die evangelische Kirchengemeinde Haan. Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde lädt sie zur ökumenischen Friedensandacht am Freitag, 24. Februar, 18 Uhr, in das Haus an der Kirche, Kaiserstraße 40 in Haan, ein.