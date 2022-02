Hilden/Haan : Kinderimpfungen jetzt ohne Termin möglich

Auch kommende Woche bietet der Kreis Impfungen an. Foto: dpa/Robert Michael

Hilden/Haan Ergänzend zu den Impfangeboten in den festen Impfstellen des Kreises in den kreisangehörigen Städten bietet das Gesundheitsamt auch mobile Impfaktionen an. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich, erklärte Kreissprecherin Katharina Krause.

Auffrischungsimpfungen könnten frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt werden. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren. In der kommenden Woche hält der Impfbus am Montag, 14. Februar von 10 bis 15 Uhr bei der Sparkasse Hilden (Mittelstraße 44) und am Samstag, 19. Februar von 14 bis 19 Uhr am Busbahnhof Stadtwald in Mettmann (Bahnstraße 58). Darüber hinaus wird der DRK-Impfanhänger wieder am Mittwoch, 16. Februar von 9 bis 15 Uhr in der Mühlenstraße in Mettmann stehen. Um Wartezeiten zu verkürzen, bittet der Kreis Mettmann, das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert Koch-Instituts bereits ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Die Unterlagen sind unter www.kreis-mettmann-corona.de abrufbar. Darüber hinaus finden sich auf der Internetseite auch alle weiteren Informationen rund um die festen und mobilen Impfstellen des Kreises mit Standorten und Terminen.