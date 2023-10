Krankenhaus-Schließungen in Hilden und Haan Katholische Gemeinden schreiben Brandbrief ans Erzbistum

„Wir verstehen Kirche als Caritas, also Dienst am Nächsten. Die Krankenhäuser sind Kernaufgaben von Caritas und damit ein wesentlicher Teil des kirchlichen Grundvollzugs“, heißt es weiter. „Uns ist klar, dass auch eine katholische Trägergesellschaft gehalten ist, ihr Unternehmen wirtschaftlich zu führen. Aber sie hat als Teil der katholischen Kirche, gerade in schlechten Zeiten eine besondere Verantwortung, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Diese wird durch die Entscheidung zur Schließung der Häuser erneut massiv geschädigt.“ Die Gemeinden erreichten erneut viele Stimmen, die nunmehr einen Kirchenaustritt vollziehen wollten. „Auch in den sozialen Medien wird offen zum Austritt aufgerufen.“