Kostenpflichtiger Inhalt: Hilden/Haan : Kat-Diebe sind hinter Platin her

Ein nachgerüsteter SCR-Katalysator am Unterboden eines umgerüsteten Opel Astra. Foto: dpa/Marijan Murat

Hilden/Haan Diebe stehlen vermehrt Auto-Katalysatoren. In den vergangenen beiden Wochen zählte die Polizei fünf solcher Katalysatoren-Diebestähle im Kreis Mettmann – zwei davon in Velbert, zwei in Ratingen und einen in Monheim am Rhein. Die Polizei bittet die Bürger um Wachsamkeit.