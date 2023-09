Drohende Schließung in Haan Das ist das Ergebnis des Krankenhaus-Krisengipfels

Warnecke und Pommer sagten unisono: „Die beiden Krankenhäuser in Hilden und Haan sind unverzichtbar für die wohnortnahe medizinische Versorgung im Kreis, besonders natürlich in unseren beiden Städten. Dies erkennt auch das Ministerium an, indem es für beide Häuser so genannte Leistungsgruppen zuweisen will. Damit werden den Krankenhäusern wichtige und grundlegende medizinische Angebote zugesprochen, zum Beispiel in der Chirurgie, Inneren Medizin und Orthopädie. Damit ist die wirtschaftliche Basis der beiden Krankenhäuser anerkannt und gelegt. Beide Häuser können auf dieser Basis auch in Zukunft für die Menschen in unserer Region da sein.“