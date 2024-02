Aschermittwoch in Hilden und Haan Jetzt beginnt die Fastenzeit

Und welche Aktivitäten empfehlen sich so zu Aschermittwoch oder in der Fastenzeit generell? „Den Ort der Stille in uns zu finden, darauf kommt es an. Ohne diesen Ort wird Gott nicht bei uns eintreten können. Das ist eine echte Herausforderung, wenn wir mit uns selbst in Kontakt kommen. Die Stille zu suchen, in welcher Form auch immer, das wäre in der Fastenzeit doch ein gutes Vorhaben“, sagt Michael Ruhland dazu.