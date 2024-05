Invasive Art in Hilden und Haan Jäger haben Waschbären im Visier

Waschbären machen die Region unsicher. Den Bestand schätzt Markus Jäschke, Sprecher des hiesigen Hegerings, ganz grob auf rund 300 Tiere alleine in Hilden ein, ähnlich viele dürften es in Haan sein. Von dort aus sind die Waschbären in den vergangenen Jahren in Richtung Itterstadt gewandert. „Meinen ersten Waschbären habe ich vor sieben oder acht Jahren entdeckt. Auf der Autobahn, das Tier war zuvor überfahren worden“, erklärt er. Nun sei Hilden „flächendeckend besiedelt“, das zeigten Aufnahmen von Wildkameras und Meldungen über Sichtungen im gesamten Stadtgebiet. Da die Population in jüngster Vergangenheit deutlich zugenommen hat, intensivieren die Jäger nun die Jagd auf die Vierbeiner.