Hilden/Haan : Inzidenz steigt auf 173,6 weiter an

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag, 13.12.2020, kreisweit 1151 Infizierte, 20 weniger als am Samstag. 7431 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 183.

Fallzahlen. Davon leben in Erkrath 75 (-5 im Vergleich zu Samstag; 1 Neuerkrankungen, 577 genesen), in Haan 86 (-2; 3 Neuerkrankungen, 364 genesen), in Heiligenhaus 49 (-6; 1 Neuerkrankungen, 358 genesen), in Hilden 141 (-20; 2 Neuerkrankungen, 859 genesen), in Langenfeld 87 (+4; 15 Neuerkrankungen, 746 genesen), in Mettmann 129 (+6; 9 Neuerkrankungen, 554 genesen), in Monheim 69 (-7; 1 Neuerkrankungen, 695 genesen), in Ratingen 192 (0; 7 Neuerkrankungen, 1111 genesen), in Velbert 243 (-1; 18 Neuerkrankungen, 1557 genesen) und in Wülfrath 80 (+11; 15 neu, 410 genesen).