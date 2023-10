Termine in Hilden und Haan Infoabende und Infotage starten an weiterführenden Schulen

Wer sein Kind an einer weiterführenden Schule anmelden möchte, hat in Hilden und Haan eine bunte Auswahl: Von Gesamtschulen über eine Realschule nur für Mädchen und eine Sekundarschule bis hin zu Gymnasien bietet die Schullandschaft in den beiden Städten eine breite Vielfalt. In den kommenden Wochen stehen die ersten Infoabende und Tage der offenen Tür an. Wir geben einen Überblick über die Termine.