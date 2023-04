Hilden/Haan Impfbus wird in Ukraine zur mobilen Klinik

Den Zeitplan skizziert Ivan Stuckert, der regelmäßig in den Kriegsgebieten der Ukraine im Helfer-Einsatz ist so: Dienstag nach Ostern wird der Bus neu zugelassen und dann in Richtung Cherson fahren. „Dort ist alles zerstört“, beschreibt der 38-Jährige die Situation nach Putins Angriffskrieg. „Wir sind dabei, zerbombte Häuser wieder aufzubauen.“ Ganz wichtig dabei ist, parallel zur Infrastruktur die medizinische Versorgung aufzubauen. „Die ist teilweise zusammengebrochen, die Ärzte sind an der Front. Teilweise gibt es einfach gar nichts“, weiß Unfallchirurg Christoph Wiener, der Ende April zu seinem vierten Einsatz vor Ort aufbrechen will.