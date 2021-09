Hilden/Haan : Es geht um die Wurst: Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Hilden/Haan/Erkrath Kreisjugendrat spendiert am kommenden Samstag und Sonntag (25. und 26. September 2021) im Impfzentrum des Kreises in Erkrath Würstchen und Cocktails.

Der Kreisjugendrat verastaltet am kommenden Wochenende erneut eine Impfaktion für Kinder und Jugendliche im Impfzentrum des Kreises Mettmann am Timocom Platz 1 in Erkrath. Für alle, die sich am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr oder am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr impfen lassen, gibt es Grillwürstchen, alkoholfreie Cocktails und Süßigkeiten. Es stehen auch vegetarische und vegane Angebote zur Verfügung.