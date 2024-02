Brut- und Setzzeit beginnt Hund reißt Reh und tötet es

Björn Möller spricht Hundehalter an, wenn sie ihren Vierbeiner nicht an der Leine führen. „In Naturschutzgebieten ist das ohnehin Pflicht, in Landschaftsschutzgebieten dürfen Hunde auf den Wegen frei laufen – sie aber nicht verlassen. Und sie müssen abrufbar sein.“ Oft genug werde er beschimpft, wenn er auf die Regeln hinweise. „Ich kann das wirklich nicht verstehen. In Hilden gibt es doch eine große Freilauffläche für Hunde am Jaberg“, sagt er. Wobei der Jaberg wieder Naturschutzgebiet sei. Und: „Wir dürfen nicht vergessen: Wir leben nicht im Wald, wir sind dort zu Besuch – und so sollten wir uns auch verhalten“, sagt der Hildener.