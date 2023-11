Hilden und Haan vor 100 Jahren Winterwetter und Schweinediebstahl

In Haan haben vier „Spitzbuben“ den Landwirt Otto H. bestohlen. Die Beute: Zwei Schweine von je zwei Zentner, die in der Nähe des Tatortes geschlachtet wurden. „Ein von der Polizei hinzugezogener Hund konnte nach der Tat gute Witterung nehmen und an den hinterlassenen Spuren die Richtung zeigen, in der die Diebe mit den Schweinen abgezogen waren.“ Die Polizei stellte die Täter in Wülfrath. „Es handelte sich um den Schlosser Paul G., den Maschinenmeister Paul R., den Steinbrecher Jakob R. und den Arbeiter Egibius Sch., die zusammen in einem Hause wohnen. Das Fleisch von den gestohlenen Schweinen war bereits 1 Meter tief unter dem Kellerboden verborgen, so daß der Polizei bei der Ausgrabung noch viel Mühe entstand. Daß die Täter nicht aus Fleischnot gehandelt haben, geht schon daraus hervor, daß sie selbst Schweine und Ziegen im Stall hatten.“ Aber damit nicht genug: „Die Dieben haben noch mehr auf dem Kerbholz. Zwei von ihnen konnte ein Diebstahl von zwei Schafen nachgewiesen werden. Weiter gelang es, ihnen ein Motorrad abzujagen, das dem Naturheilkundigen Fr. Grabowski in Hilden gestohlen worden war.“